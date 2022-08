Ucraina: Din cauza pierderilor semnificative, Rusia ar putea folosi vechile bombardiere sovietice

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei are informații ca armata rusa intenționeaza sa trimita in lupta vechile bombardiere sovietice Su-24, aflate in prezent in stare de conservare. Motivul ar fi generat din cauza pierderilor mari suferite de aviația rusa, conform agenției de știri Ukrainski Novini. Informația a fost transmisa de șeful adjunct al Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksiy Gromov. Potrivit acestuia, in ultima saptamana, apararea aeriana a Forțelor Armate ale Ucrainei a distrus 27 de avioane ale Federației Ruse.…