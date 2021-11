Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…

- ”Ucraina ofera acest lucru Gazprom si traderilor europeni de gaze”, a spus Serghei Nikiforov. Oleksi Danilov, secretar al consiliului pentru aparare si securitate al Ucrainei, a declarat vineri, intr-un briefing de presa, ca Kievul este pregatit sa suplimenteze tranzitul anual de gaze catre Europa cu…

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.

- Ucraina a inceput luni exercitii militare comune cu SUA si alte trupe NATO, intr-o perioada in care tarile vecine ei - Rusia si Belarus - au desfasurat la randul lor exercitii de amploare care au alarmat Occidentul, relateaza Reuters. Ucraina, in conflict cu separatistii din estul tarii…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Kievul acuza Rusia ca vrea sa isi creasca sprijinul militar pentru separatistii prorusi din estul Ucrainei, dupa decizia Moscovei de a pune capat mandatului observatorilor europeni desfasurati la frontiera ucraineano-rusa, relateaza AFP. "Consideram ca aceasta decizie a Rusiei este o dovada…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…