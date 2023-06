Ucraina, devastată de inundații! Zeci de persoane au murit Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”, a informat Ministerul de Interne ucrainean. La randul sau, Rusia a crescut sambata la 29 numarul mortilor in inundatiile din zonele pe care le controleaza in sudul Ucrainei, in urma distrugerii barajului Kahovka. “Din pacate, numarul mortilor a crescut la 29”, a declarat responsabilul ocupatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 08:18 - Autoritatile ucrainene au anunțat 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii barajului Kahovka de pe fluviul Nipru, saptamana trecuta, scrie AFP. „Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev. 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in…

- Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson. Au bombardat cladiri rezidentiale si punctele de evacuare din Herson in timp ce oamenii fugeau din casele inundate. Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson,…

- Ucraina susține ca a interceptat o convorbire telefonica care dovedește ca Rusia este responsabila pentru distrugerea barajului Kahovka din Herson, scrie Sky News . Serviciul de Securitate al Ucrainei a postat pe canalul sau Telegram un clip audio de un minut și jumatate din presupusa conversație.…

- Autoritatile ucrainene au confirmat ca 3 oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor masive cauzate de distrugerea barajului de pe Nipru. In regiunea Herson continua eforturile de evacuare a civililor.

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de... The post Imagini din satelit cu barajul distrus in regiunea Herson din Ucraina, ocupata in prezent de Rusia appeared first on Special…

- Baraj imens pe raul Nipro, langa Herson, aruncat in aer. Rusia si Ucraina se acuza reciproc Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marti, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit fortelor ucrainene si ruse. Ambele parti…

- Trei persoane au murit in urma unui atac lansat de ruși asupra unui hipermarket din orașul ucrainean Herson, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei, potrivit Sky News.Cel puțin trei civili au fost uciși și alți cinci au fost raniți in atacul care a avut loc miercuri in Herson, informeaza Mediafax.…