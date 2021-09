Ucraina desfăşoară exerciţii militare comune cu forţele SUA şi aliaţi din NATO Ucraina a inceput luni exercitii militare comune cu SUA si alte trupe NATO, intr-o perioada in care tarile vecine ei - Rusia si Belarus - au desfasurat la randul lor exercitii de amploare care au alarmat Occidentul, relateaza Reuters.



Ucraina, in conflict cu separatistii din estul tarii sustinuti de Rusia din 2014, cauta de mult timp o integrare mai stransa cu fortele armate occidentale in speranta de a se alatura intr-o zi NATO.



Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii ucrainean a indicat ca 4.000 de militari ucraineni si alti 2.000 straini participa la exercitiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjanul, Turcia si Pakistanul vor organiza exercitii militare comune intre 12 si 20 septembrie la Baku, a anuntat sambata Ministerul Apararii azer, primele astfel de manevre intre cele trei tari, informeaza Reuters. Scopul exercitiilor "Trei frati - 2021" este imbunatatirea cooperarii…

- Rusia si Belarus au dat vineri startul exercitiilor militare strategice Zapad-2021 (Vest), la care participa circa 200.000 de militari si despre care insista ca au un caracter defensiv, cu toate ca manevrele starnesc preocuparea Occidentului data fiind proximitatea cu frontierele NATO, noteaza EFE.…

- Circa 500 de soldati din trupele de infanterie motorizata ale Rusiei participa la exercitii militare in zona muntoasa din Tadjikistan, in contextul instabilitatii din tara vecina Afganistan, a anuntat luni Ministerul Apararii al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Toti soldatii implicati in aceste…

- Rusia trimite patru avioane de transport militar spre Afganistan pentru a evacua 500 de persoane din diferite tari, informeaza miercuri DPA. In afara de rusi, cetateni din Ucraina, Belarus si republicile din Asia Centrala Tadjikistan, Uzbekistan si Kirgizstan vor fi scosi din Afganistan, a…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat joi un acord cu SUA care permite continuarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, ca fiind un compromis pragmatic, dar Ucraina a afirmat ca acordul este prea slab pentru a asigura ca Rusia se va comporta asa cum doresc Kievul si Occidentul, transmite Reuters.…

- Rusia, Uzbekistan si Tadjikistan vor efectua exercitii militare la circa 20 de kilometri distanta de frontiera cu Afganistanul, in Tadjikistan, in perioada 5-10 august, a anuntat luni un comandant al fortelor armate ruse, informeaza TASS si Reuters, potrivit Agerpres. "La inceputul lui august vom…