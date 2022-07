Stiri pe aceeasi tema

- „Drumul ce trebuie parcurs este lung, insa Europa va fi alaturi de voi la fiecare etapa, indiferent de cat timp va fi necesar, de la aceste zile intunecate de razboi pana in momentul in care veti trece pragul Uniunii Europene”, a promis Ursula von der Leyen intr-un discurs rostit in sistem video in…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar, scrie Reuters. „Evident ca saptamana aceasta ar trebui sa ne asteptam…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri Uniunii Europene sa ii permita țarii sale sa inceapa drumul spre aderarea la blocul comunitar european și a avertizat ca ambițiile teritoriale ale Rusiei se intind de la Varșovia și pana la Sofia, scrie Reuters.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica crearea pentru Ucraina a unei etape intermediare intre cooperare si statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, transmite Reuters.

- Guvernul elvetian s-a opus prin veto in privinta cererii Danemarcei de a trimite Ucrainei vehicule blindate pentru transport de trupe fabricate in Elvetia, invocand politica sa de neutralitate de a nu furniza arme in zonele de conflict, a informat miercuri canalul elvetian de televiziune SRF, citat…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…

- Comisia Europeana si-a redus estimarile privind recolta de grau a Uniunii Europene (UE) in anul agricol 2022/2023, dar cu toate acestea si-a mentinut prognozele potrivit carora exporturile de grau ale UE vor atinge un nivel record, in contextul in care razboiul va perturba livrarile din Ucraina,…