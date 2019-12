Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni legatura feroviara dintre Crimeea anexata si Rusia continentala, realizata cu ajutorul unui pod lung de 19 kilometri peste stramtoarea Kerci, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni legatura feroviara dintre Crimeea anexata si Rusia continentala, realizata cu ajutorul unui pod lung de 19 kilometri peste stramtoarea Kerci, relateaza AFP si Reuters. Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in cabina unei locomotive,…

- Presedintele rus s-a laudat cu o astfel de achizitie si a descris-o ca fiind asemanatoare "cu un meteorit" care loveste cu putere si este de neoprit de catre eventuale sisteme de aparare. Comandantul Fortelor Rachetelor Strategice Ruse, Colonel-Generalul Serghei Karakaev a declarat pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a raspuns in gluma miercuri la o intrebare a corespondentului NBC, Keir Simmons, daca Moscova ar putea sa intervina in campania prezidentiala din SUA in 2020, potrivit TASS si Izvestia. 'Va spun in secret: da, o vom face neaparat', a spus in gluma Putin, vorbind…