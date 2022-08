Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 144 de soldați ucraineni, dintre care 95 de aparatori ai otelariei Azovstal din Mariupol, acum ocupat de ruși, s-au intors acasa, in cadrul unui schimb de prizonieri convenit intre Kiev și Moscova, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Apararii, citat de CNN . „A avut loc un alt schimb de prizonieri,…

- Armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile ‘gratuit’ in aceasta regiune cucerita de Moscova in sudul Ucrainei, informeaza AFP. ‘Specialisti din cadrul unitatilor de transmisie ale fortelor armate ruse au conectat…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro…

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…