Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cere Ucrainei sa inceteze actiunile militare, sa isi schimbe constitutia pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc si sa recunoasca republicile separatiste Donetk si Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat ieri o lege care ii scuteste de obligativitatea obtinerii unei vize pe combatantii straini care doresc sa lupte in „Legiunea internationala” ucraineana impotriva trupelor ruse, a relatat agentia UNIAN, citata de EFE, potrivit Agerpres. Masura a intrat…

- Potrivit Gazprom, cererile pentru gaze pe ruta Ucraina au fost duminica de 107,5 milioane de metri cubi. Tarile occidentale au adoptat sambata un nou set de sanctiuni impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei, in special prin decizia de a exclude numeroase banci rusesti din platforma interbancara Swift.…

- Dupa prima zi de razboi, Volodimir Zelensky a facut noi declarații despre invezia rușilor in Ucraina. Președintele țarii a precizat ca mai marile țari din Europa nu a sarit in ajutor in aceste momente și statul e nevoit sa lupte singur.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Autoritațile birtanice spun ca agenția de spionaj FSB a Rusiei a primit sarcina de a incerca sa organizeze revolte in marile orașe ale Ucrainei, imediat ce ar incepe o invazie a Kremlinului. Sabotorii serviciilor rusești ar urma sa instaleze lideri pro-ruși in regiunile vizate, scrie The Guradian. Potrivit…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare consistenta de forte in Europa in contextul tensiunilor generate de concentrarea a peste 120.000 de militari rusi la granitele Ucrainei. Propunerea va fi facuta saptamana viitoare la reuniunea sefilor militari din Alianta.

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…