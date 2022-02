Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o mobilizare generala, dupa ce soldații ruși au ocupat mare parte din teritoriu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind mobilizarea generala in Ucraina. Documentul corespunzator a fost publicat vineri seara pe site-ul liderului ucrainean. O astfel de decizie, dupa cum se menționeaza in decret, a fost luata "in legatura cu agresiunea militara a Federației…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaintat Radei Supreme un proiect de lege privind mobilizarea generala. Acest lucru a fost transmis joi, 24 februarie, pe site-ul Parlamentului ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

