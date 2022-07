Stiri pe aceeasi tema

- Unitati ale fortelor armate ucrainene au incheiat operatiunea de curatare in Insula Șerpilor de echipamente si armament lasate in urma de trupele ruse dupa retragerea lor in Crimeea, a informat sambata administratia militara regionala din Odesa, transmite EFE. Intre armamentul si echipamentul distruse…

- Armata ucraineana a acuzat vineri seara fortele rusesti ca au lansat bombe cu fosfor asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, de unde fortele Moscovei s-au retras joi seara, relateaza AFP. "In jurul orei 18.00, fortele armatei ruse au efectuat in doua randuri un atac aerian cu bombe cu fosfor asupra…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Fortele ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk, pe contul sau de Telegram, citat…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 ranite in bombardamentele fortelor ruse duminica asupra oraselor Oceakov si Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, a indicat luni Parchetul ucrainean, citat de AFP. „In urma bombardamentelor inamicului, sapte locuitori din orasul Oceakov au fost ucisi, iar alti…