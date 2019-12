Statele Unite au fost unul dintre cei mai mari sustinatori ai Kievului, de la anexarea Crimeii de catre Moscova, in 2014, si izbucnirea luptelor din estul Ucrainei, in care au murit peste 13.000 de oameni.



Contractele pentru acord au fost semnate in trimestrul patru din 2019, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii, fara sa ofere detalii.



Un prim transport de sisteme Javelin, in valoare de 47 de milioane de dolari, a sosit in Ucraina in aprilie 2018, dupa ce Departamentul de Stat a aprobat acordul.



Kievul si Washingtonul considera ca sistemul va imbunatati…