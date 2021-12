Stiri pe aceeasi tema

- Ce a vorbit primarul Pleșa cu ambasadorul Rusiei: Le-a prezentat rușilor oportunitați de investire la Alba Iulia ”Este in fișa postului” explicația primarului Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, referitoare la intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Rusiei la București, in plina criza politico-militara…

- Oleh Dunda, membru al Parlamentului ucrainean din partea partidului Slujitorul Poporului, creat de președintele Volodimir Zelenski, spune ca, dupa parerea lui, rușii nu vor „indrazni sa faca mai mult decat manevre militare”. Ce sfaturi da pentru Romania? Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat vineri ca exista 'doar negocieri' cu Partidul Miscarea Populara (PMP) cu privire la o posibila fuziune. "Sunt doar negocieri. Nu sunt trase concluziile", a precizat Florin Citu la Palatul Parlamentului, intrebat care ar fi miza unei fuziuni cu PMP,…

- Turistii straini vor putea astfel calatori in Israel chiar daca au trecut mai mult de sase luni de la vaccinarea cu a doua doza.Ei vor trebui sa indeplineasca insa o serie conditii. Acestia trebuie sa formeze un grup cuprins intre 5 si 40 de persoane, cu permisiunea din partea Ministerului Turismului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri autoritatilor sa vegheze cu mai multa rigurozitate asupra respectarii legislatiei referitoare la prestatiile artistilor rusi in Ucraina, dupa ce un renumit producator ucrainean a cerut interzicerea oricaror turnee ale artistilor rusi in aceasta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta ca se va implica personal in readucerea in Ucraina a fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in prezent intr-o inchisoare in Georgia, dat fiind ca fostul lider de la Tbilisi detine pasaport ucrainean, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta ca se va implica personal in readucerea in Ucraina a fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in prezent intr-o inchisoare in Georgia, dat fiind ca fostul lider de la Tbilisi detine pasaport ucrainean, transmite Reuters.…