- Corpurile unor luptatori ucraineni ucisi in timpul apararii orasului Mariupol in fata ofensivei fortelor ruse asupra combinatului siderurgic Azovstal au fost predate Kievului, au anuntat familiile militarilor din batalionul Azov.

- Un numar de 694 de combatanți ai regimentului Azov s-au predat de la combinatul siderurgic asediat Azovstal in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri, 18 mai, Ministerul rus al Apararii, citat de The Guardian. In total, se presupune ca 959 de luptatori au fost evacuați de luni de la Azovstal. Moscova…

- Un supraviețuitor al infernului din Mariupol culege prin ramașițele orașului, dar inca este in stare de șoc dupa ce rușii au preluat controlul asupra aproape intregii așezari, cu excepția uzinei Azovstal. Locuitorii din Mariupol au mancat duminica in afara blocurilor de apartamente devastate, in timp…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept ”tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca soldatii…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Rusia a dat miercuri un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care inca rezista in Mariupol pentru a se preda, dupa ce a declanșat noua sa ofensiva din est, in timp ce guvernele occidentale au promis mai mult ajutor militar Kievului, scrie Reuters. Mii de soldați ruși susținuți de artilerie și baraje…

- Zeci de mii de oameni au fost uciși in atacurile lansate de trupele rusești in portul strategic Mariupol, a spus luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. El a cerut ajutor militar din partea Coreei de Sud, in mesajul adresat parlamentarilor de la Seul. „Mariupol a fost distrus,…