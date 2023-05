Ucraina, contraoensiva publicității și farsei Discuțiile despre o mare contraofensiva de “primavara” au fost benefice pentru Ucraina. Au ajutat la convingerea aliaților occidentali sa doneze arme, escaladand in același timp tensiunile cu Rusia și oferind speranța naivilor care sperau ca acest razboi sa se incheie in curand. Ideea a fost promovata de fiecare oficial ucrainean, de la președinte in jos, […] The post Ucraina, contraoensiva publicitații și farsei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

