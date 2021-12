Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a indemnat pe ucraineni sa se odihneasca in liniste in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. Potrivit oficialului, expertii nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia.

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Situația de la frontiera dintre Ucraina și Rusia ramane incordata. Moscova nu și-a retras masivul dispozitiv militar deplasat in zona. Totuși, un inalt reprezentant militar de la Kiev considera ca nu exista riscul unei invazii rusești. Cel puțin pe moment.

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni, 13 decembrie, ca a arestat 106 susținatori ai unui grup neonazist, susținand ca acționeaza sub egida Ucrainei, vecin și inamic al Rusiei, care neaga orice implicare. FSB, impreuna cu Ministerul de Interne al Rusiei, au arestat in total…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, le-a oferit asigurari de aparare, joi, liderilor tarilor central si est-europene membre NATO, inclusiv Romaniei, in contextul tensiunilor cu Rusia, iar liderul de la Casa Alba a reafirmat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei. "Presedintele Joseph R. Biden…

- Trei scenarii mai mult sau mai puțin probabile sunt valabile pentru viitorul apropiat, dupa negocierile inconcludente dintre cei doi președinți, pe fondul mobilizarii militare ruse de la garnița Ucrainei: un pas inapoi al lui Putin, o soluție diplomatica sau o intervenție militara, scrie un profesor…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…