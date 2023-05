Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden lucra sambata sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, potrivit Agerpres."Nimic nu s-a schimbat", a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala…

- Klaus Iohannis, aflat in vizita in Brazilia, a spus, dupa intalnirea cu președintele Lula da Silva, ca Romania va continua sa sprijine Ucraina, invadata de Rusia."I-am prezentat situația de la granița Romaniei. Mesajul Romaniei, ca stat vecin, este clar, puternic și trebuie ințeles. Oricat ar incerca…

- Mykhailo Podolyak, consilierul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a explicat, intr-un interviu acordat Hotnews, care sunt, in opinia sa, argumentele pentru care europenii si, implicit romanii, ar trebui sa sustina in continuare Ucraina in razboiul declansat de Rusia. El are si un mesaj foarte…

- Marți, Administrația Biden și-a continuat demersurile vizand izolarea Rusiei chiar in inima fostei sfere de influența sovietice, șeful diplomației americane intalnindu-se cu o serie de lideri din Asia Centrala pentru a le cere sa nu ajute Rusia in tentativele sale de a se sustrage sancțiunilor impuse…

- Secretarul de stat american Antony Blinken este asteptat miercuri in India pentru o reuniune a G20 la care va participa si omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul divizarilor care marcheaza tarile membre ale acestui for - cele mai mari economii ale lumii, inclusiv tari in curs de dezvoltare -…

- Oficialii din Rusia promoveaza o operatiune de propaganda ce incadreaza in mod fals razboiul din Ucraina ca fiind unul existential, esential pentru ca Federatia Rusa sa-si continue supravietuirea ca stat si ca natiune, arata Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in analiza ultimelor evolutii…

- Actiunile companiilor din industria de aparare au crescut puternic in ultimele luni, depasind cu mult performantele inregistrate pe ansamblu de pietele bursiere, in conditiile in care investitorii mizeaza pe promisiunile privind majorarea cheltuielilor militare de catre guvernele

- Ucraina isi submineaza singura calea de export a cerealelor prin Romania, considera Iulian Chifu. Consilierul de stat pentru politica externa a declarat, aseara, la TVR INFO, ca prin adancirea canalului Bastroe se pune in pericol navigarea prin Sulina, singura ruta navigabila