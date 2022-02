Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus ca l-a invitat…

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat miercuri ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, potrivit caruia exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. Korsunski…

- Ucrainenii intervievați de Reuters au declarat ca sunt pregatiți pentru un conflict militar cu Rusia, in vreme ce diplomații de top ai Rusiei și Statelor Unite au minimizat orice perspectiva de razboi. O locuitoare din Kiev, Diana, care a refuzat sa-și dea numele de familie, a spus ca „deja se gandește…

- Moscova considera ca amenintarea unei noi crize a rachetelor este serioasa, a declarat luni ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA, in contextul in care Rusia si puterile occidentale se afla in impas cu privire la Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Uniunea Europeana poarta discuții cu SUA și Marea Britanie despre impunerea de noi sancțiuni impotriva Rusiei, dar o decizie finala in acest sens nu va fi luata luni, a spus un oficial de top al UE, informeaza Reuters. Gazoductul Nord Stream 2 ar putea fi inchis daca Rusia invadeaza Ucraina.

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…