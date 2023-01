Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat marți, 3 ianuarie, in urma paradei organizate in ajunul Anului Nou in comuna bacauana Berzunți, cand mai mulți oameni costumați in soldați ruși, precum și vehicule inscripționate cu litera „Z” au defilat pe strazi, cerand o ancheta „rapida și detaliata” a autoritaților…

- Ambasada Ucrainei de la București constata „cu regret ca in ziua cand Ucraina a fost supusa unui atac masiv cu rachete din partea Federației Ruse, in județul Bacau a fost organizata o manifestare semi-gluma in cadrul careia au fost folosite simboluri ale teroriștilor ruși”. Ambasada face apel la „instituțiile…

- Patruzeci la suta din teritoriile ocupate dupa 24 februarie, cand Rusia a lansat invazia in Ucraina, au fost eliberate in cursul anului trecut, a anunțat, luni, comandantul-sef al fortelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, citat de CNN. „Fortele armate au eliberat 40% din teritoriile ocupate…

- Activele rusești sechestrate de guvernul Ungariei, care a blocat in repetate randuri sancțiunile UE impotriva Moscovei, au crescut la 870 de milioane de euro la sfarșitul lunii noiembrie, de la 3.000 de euro raportate anterior, potrivit ziarului Nepszava, citat de Reuters. Membrii UE, ca parte a sanctiunilor…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reacționat, marți, dupa ce Ambasada Ucrainei de la București a primit doua plicuri suspecte, in contextul in care zeci de reprezentanțe diplomatice ucrainene din Europa au primit plicuri cu substanțe explozive sau „colete insangerate” și ochi de animale.…

- Participarea deplina a ministrului de externe Dmitro Kuleba la reuniunea oficiala a miniștrilor de externe ai NATO de la București a fost blocata la cererea Ungariei, a anunțat Ministerul ucrainean de Externe. Financial Times a fost prima sursa care a raportat ca Ungaria s-a opus participarii ministrului…

- Președinția Consiliului UE, deținuta in acest moment de Cehia, și Parlamentul European au ajuns, joi, la un acord provizoriu in ce privește neacceptarea documentelor de calatorie rusești eliberate in Ucraina și Georgia, relateaza Agerpres. Textul asupra caruia s-a convenit face obiectul aprobarii de…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat, luni, „atacurile oribile” cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene. „Condamn ferm atacurile oribile ale Rusiei cu rachete asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene. Uciderea oamenilor nevinovați trebuie sa inceteze. Vom continua sa sprijinim Ucraina…