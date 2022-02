Ucraina. Cernobîl devine teatru de război. Rușii, așteptați în cel mai radioactiv loc din lume (VIDEO) Este unul dintre cele mai periculoase locuri de pe planeta, nelocuit de mai bine de 35 de ani, și totuși rasuna focuri de arma: forțele din Ucraina se antreneaza in lupta urbana in zona de excluziune a Cernobilului, langa granița cu Belarus. Trupele Garzii Naționale Ucrainene au desfașurat vineri exerciții cu muniție reala in și […] The post Ucraina. Cernobil devine teatru de razboi. Rușii, așteptați in cel mai radioactiv loc din lume (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

