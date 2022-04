Ucraina cere un coridor umanitar pentru evacuarea urgentă a civililor și soldaților răniți de la combinatul Azovstal Guvernul ucrainean a cerut, joi, deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili care se afla la Mariupol in interiorul combinatului siderurgic Azovstal asediat de fortele ruse, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. „Le cerem rusilor un coridor umanitar urgent dinspre Azovstal!”, a scris vicepremierul […] The post Ucraina cere un coridor umanitar pentru evacuarea urgenta a civililor și soldaților raniți de la combinatul Azovstal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ucrainei a cerut joi deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili blocati in interiorul combinatului siderurgic Azovstal.

- Guvernul ucrainean a cerut joi deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili care se afla la Mariupol in interiorul combinatului siderurgic Azovstal asediat de fortele ruse, transmite agentia EFE.

- Doi oficiali ucraineni de rang inalt sunt pregatiti sa se indrepte spre orasul asediat Mariupol pentru a negocia evacuarea soldatilor si civililor prinsi in oras, a declarat, miercuri, capitanul Svyatoslav Palamar de la Regimentul Azov al Ucrainei intr-un comunicat video, transmite CNN. Cei doi oficiali…

- Ministerul rus al Apararii a dat un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care se afla in uzina Azovstal din Mariupol, transmite BBC. „Avand in vedere principiile strict umanitare, forțele armate ale Rusiei propun, din nou, ca luptatorii batalioanelor naționaliste și mercenarii straini sa inceteze operațiunile…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei…

- ​​In cea de-a 37-a zi de razboi, armata Ucrainei anunța ca a respins 7 atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore, in zonele Donețk și Luhansk. Armata mai spune ca a distrus 3 tancuri, doua vehicule blindate, doua sisteme de artilerie și a doborat o drona. Inca un incendiu la un depozit de petrol […]…

- Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil și de pe aeroportul din Gostomel, a anunțat Pentagonul. Moscova a anunțat o incetare a focului, joi, pentru evacuarea civililor din Mariupol. Ucrainenii se pregatesc insa pentru noi asalturi rusești in estul țarii. Fortele ruse incep sa se retraga…