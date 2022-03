Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut vineri Uniunii Europene sa isi inchida frontierele cu Rusia si Belarus, tara aliata cu Moscova in invazia trupelor ruse din Ucraina, relateaza AFP. Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anuntat pe Telegram ca „propune UE sa blocheze complet legaturile terestre si maritime cu Rusia…

- Ministerul rus al Energiei a declarat joi ca specialiștii din Belarus au restabilit alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil din Ucraina, anunța Sky News. Cernobil a ramas fara energie electrica pe fondul luptelor dintre forțele rusești și ucrainene, dupa ce Rusia a invadat…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- "Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea rusilor", a spus el. "Aceasta este una dintre cele mai serioase amenintari din Europa de astazi", a adaugat el.Anterior, un responsabil din Ministerul de Interne ucrainean a declarat…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie."Tinand cont de intensificarea activitatii militare in…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Rusia si Belarusul intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune in februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, transmisa in direct de televiziunea de stat. Conform informatiilor preluate…