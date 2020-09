Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean se asteapta ca Uniunea Europeana sa mentina presiunea asupra Rusiei pentru a respecta acordul de la Minsk, care este menit sa aduca pacea in estul Ucrainei, a declarat joi, la Madrid, ministrul de externe Dmitro Kuleba, relateaza Reuters. "Suntem convinsi ca astazi Rusia detine…

- Ucraina a calificat alegerile din Belarus ca nefiind libere sau corecte, conform ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Ucraina s-a alaturat Uniunii Europene in condamnarea alegerilor desfașurate in Belarus, in care Aleksandr Lukașenko a fost declarat invingator. potrivit Reuters. „Am pus…

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a convocat joi, 6 august, o reuniune cu privire la asigurarea conditiilor de securitate in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 9 august, in cadrul careia a cerut ca procurorii generali ai Rusiei și Ucrainei sa fie chemati in…

- Belarus si Ucraina au convenit sa-si intareasca verificarile la granita si sa-si extinda cooperarea frontaliera, dupa ce in apropiere de Minsk au fost arestati miercuri peste 30 de presupusi mercenari rusi, inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, a anuntat Ministerul de Externe belarus, citat…

- Maas a declarat pentru Rheinische Post ca nu a existat o sansa reala ca Rusia sa revina in G7, atit timp cit nu au existat progrese semnificative in solutionarea conflictului din Crimeea, precum si cel din estul Ucrainei, relateaza Reuters. "Rusia singura ar putea aduce cea mai mare contributie in a…

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17 " al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP.

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17" al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP.