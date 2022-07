Editorial: Ce ne vom face cu atatea parcuri si spitale, zau asa!?

Abia asteptam noile parcuri mai ales in Veterani acolo unde locuitori merg cu cizme de cauciuc si cand nu ploua Cu un spital judetean inaugurat in 69, nu, nu e o gluma proasta, Constanta are nevoie de un spital nou, multidisciplinar ca de aer. Ar avea nevoie si de o Maternitate… [citeste mai departe]