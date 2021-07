Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut sambata sa se faca dreptate celor 298 de victime ale zborului MH17 al Malasia Airlines, doborat exact cu sapte ani in urma de o racheta ruseasca Buk, adusa de pe teritoriul Rusiei, care a fost lansata dintr-o zona controlata de rebelii separatisti prorusi din Donbas (estul tarii),…

- "Interul dreapta, nascut pe 6 noiembrie 1986 a facut junioratul la CSS Nr. 5, perioada in care a avut si selectii la lotul national al Romaniei.Dupa juniorat, inainte sa ajunga la Rapid a jucat la Corona Brasov. Rapidista din tata in fiica, visul ei era sa joace in culorile alb-visinii. In 2008 visul…

- Suspectul, prezentat ca fiind Ilnur N., a colaborat cu un serviciu de informații rus cel puțin din octombrie 2020, cand lucra ca asistent stiintific la o universitate germana, a transmis Parchetul federal din Karlsruhe.Anul trecut, in perioada octombrie - iulie, s-a intalnit de cel puțin trei ori cu…

- Ofiterii din cadrul Direcției de Contraspionaj a Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) au retinut, luni, 7 iunie, un colaborator al FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) care incerca sa puna o bomba pe masina directorului unui institut de cercetare militara din Ucraina. Ofiterii serviciului…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca retragerea fortelor armate ruse de la granita cu tara sa ar putea reduce tensiunile, dar ca doar aceasta masura nu va stopa escaladarea sau conflictul in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa,…

- Au zburat intr-atat de aproape, incat rușii au fost nevoiți sa ridice in cer avioane de vanatoare și sa alunge aviația Alianței. Ce incearca sa descopere avioanele NATO pe coasta peninsulei Kamceatka și pe coasta Marii Negre? Și de ce monitorizeaza linia de demarcație dintre Ucraina și republicile…