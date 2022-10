Intr-un interviu difuzat marti de televiziunea nationala ucraineana, Veresciuk le-a spus ucrainenilor aflati in prezent in strainatate ca ar trebui sa astepte pana in primavara inainte de a se intoarce in Ucraina. “Am vrut sa ii rog sa nu se intoarca. Trebuie sa supravietuim iernii”, a spus ea. Din 10 octombrie, Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete si drone care vizeaza infrastructura energetica a Ucrainei. Kievul spune ca atacurile au deteriorat pana la 40% din sistemul de alimentare cu energie. Un oficial local din Kiev a avertizat saptamana trecuta ca locuitorii trebuie sa fie pregatiti…