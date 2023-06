Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite o suma suplimentara de 1,3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a ajuta aceasta țara afectata de conflict sa iși renoveze rețeaua energetica și sa iși modernizeze porturile, caile ferate și alte infrastructuri, a declarat, miercuri 21 iunie, secretarul de stat american Antony…

- Banii vor fi oferiți sub forma de granturi și de imprumuturi condiționate de masurile de reforma, scrie Bloomberg, care subliniaza ca UE va solicita statelor membre fonduri pentru planul de reconstrucție.Uniunea Europeana este pregatita sa propuna un pachet de ajutor financiar in valoare de aproximativ…

- Dupa ce a parasit Uniunea Europeana, Marea Britanie incearca sa se alinieze si mai mult cu Washingtonul pentru a face fata unei lumi mai volatile, determinata de ascensiunea Chinei, de agresivitatea Rusiei si de dezvoltarea inteligentei artificiale. Rishi Sunak se va intalni saptamana aceasta cu Joe…

- Exporturile de diamante din Rusia vor fi oprite, anunțat Bruxelles și Londra.Uniunea Europeana face anunțul la puțin timp dupa cel al Marii Britanii. Londra a anunțat noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a obtinut luni, in Marea Britanie, angajamente privind o apropiata livrare de rachete antiaeriene si drone de atac, declarandu-se totodata „optimist” si privind furnizarea avioanelor de lupta pe care le cere de la occidentali in fata invaziei ruse, relateaza…

- Rusia a primit de o maniera „foarte negativa” stirea privind furnizarea de catre Regatul Unit de rachete cu raza lunga de actiune Ucrainei si va raspunde in mod „corespunzator” la aceasta actiune, a informat joi Kremlinul, citat de agentia EFE, transmite AGERPRES . „Acest lucru necesita un raspuns adecvat…

- Regatul Unit a livrat Ucrainei sisteme Storm Shadow, care acționeaza pana la 250 de km. Guvernul de la Londra precizeaza ca acestea vor ajuta Ucraina sa ii alunge pe ruși de pe teritoriul sau. Himars, rachetele livrate de americani, au o raza de acțiune de doar 80 de kilometri.

- Președintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse spune ca, in cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev,…