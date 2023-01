Ucraina cere Occidentului să urgenteze furnizarea de arme Ucraina a insistat ca Vestul sa accelereze furnizarea de arme, in contextul in care orasul Dnipro este afectat de un atac cu rachete rusesti care a ucis cel putin 40 de persoane intr-un bloc de apartamente, iar trupele ucrainene sunt supuse unei presiuni sporite pe frontul de est, transmite Reuters. Statul Major al armatei ucrainene […] The post Ucraina cere Occidentului sa urgenteze furnizarea de arme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cargou care transporta cereale din Ucraina spre China a esuat luni in Canalul Suez, informeaza Reuters si AFP. „M/V Glory a esuat in timp ce se alatura unui convoi spre sud in apropiere de Alaqantarah. Remorcherele Autoritatii Canalului Suez incearca in prezent ranfluarea sa”, a anuntat initial agentul…

- Preșdintele rus, Vladimir Putin, a vorbit, joi, la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, caruia i-a transmic ca este „deschis la un dialog serios” in privința unui armistițiu cu Ucraina cu o singura condiție. Aceea, ca autoritațile de la Kiev sa „țina cont de noile realitati teritoriale”,…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca acesta trebuie sa tina cont de ceea ce Moscova numeste ”noua realitate”, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca propunerile de a pune capat…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza Reuters. „Este corect sa se anuleze avantajele pentru…

- Parlamentul din Croația a respins propunerea ca tara sa se alature misiunii de sprijin a UE pentru armata ucraineana, conform Reuters. Votul a fost la limita, dupa ore de dezbateri incinse care arata, de fapt, disensiunile majore intre președintele țarii și premier, mai arata presa internaționala. Astfel,…

- Dronele rusești care au vizat Kievul intr-o serie de atacuri miercuri dimineața erau „drone de atac care zburau de pe coasta de est a Marii Azov”, au afirmat Forțele Aeriene ucrainene, potrivit CNN. Marea Azov, care se afla in interiorul țarii, este situata intre Ucraina continentala la nord, Crimeea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- Fortele ucrainene au lichidat 710 militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 77.170 – potrivit unui raport publicat, marti, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la inceputul invaziei ruse la…