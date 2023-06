Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut marti convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in urma distrugerii partiale a barajului de la Nova Kahovka (sud), intr-o regiune controlata de Moscova, pe care Kievul o acuza de incident, desi Rusia neaga, potrivit AFP.

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU – incepand de sambata si pentru o luna – drept „o gluma proasta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul;…

- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Rusia va incerca sa recupereze ramașițele dronei militare americane care a cazut in Marea Neagra, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate al Moscovei, Nikolai Patrușev, citat de Reuters. „Nu știu daca le putem recupera sau nu, dar cu siguranța va trebui sa facem asta și ne vom ocupa de asta.…