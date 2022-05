Stiri pe aceeasi tema

- Doua luni și jumatate de razboi. Atat a trecut de cand a declansat Putin nebunia din Ucraina ! Ce am vazut pana acum: Ucrainenii: Armata ucraineana este cu totul alta decat cea din 2014. Vreme de 8 ani au muncit pe branci si s-au instruit pentru revansa. Faptul ca au primit din timp informatii precise…

- In prezent, nu exista perspective de acorduri cu țara agresora Rusia, inclusiv cele pașnice. Chiar daca armata ucraineana va invinge complet armata șefului Kremlinului , Vladimir Putin , acesta va continua sa lanseze atacuri cu rachete asupra țarii noastre, poate și mai intens. Rusia lui Putin nu va…

- Armata ucraineana pare ca a prins curaj in razboiul cu Rusia. Soldatii lui Zelenski au atacat si ei pe teritoriul Rusiei. Exploziile auzite in trei provincii rusesti la granita cu Ucraina au fost evocate, miercuri, drept ”karma” si ”razbunare”. Totusi, consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak,…

- Razboiul cu Rusia pana in 2035, considera consilierul președintelui Zelenski, Aleksei Arestovici, și a dat sfaturi ucrainenilor. Potrivit prognozei sale, in urmatorii 13 ani vor avea loc mai multe confruntari militare cu Federația Rusa. „Asta inseamna o coliziune la fiecare doi, poate cinci ani. Și…

- Declarația vine in contextul in care diplomatul refuza sa accepte ca țara pe care o reprezinta a pornit un razboi. Mai mult, Kuzmin spune ca Rusia nu iși dorește sa inceapa Al Treilea Razboi Mondial și nici macar pe cel din Ucraina nu și-l doresc. "Nici in Rusia, nimeni nu doreste nici Al Treilea Razboi…

- Victima a fost generalul-maior Oleg Mityaev, comandantul diviziei 150 de puști motorizate. Aceasta divizie a ucis sute de civili ucraineni în timpul atacului asupra lui Mariupol, noteaza 10 tv.ro. Mitiaev a comandat un grup rus în Siria. Și a fost pus la comanda noii…

- „Mi-e teama ca Putin il va forța pe Lukașenko sa dea un ordin (de implicare in razboiul din Ucraina), dar sa speram ca armata nu va asculta acest ordin”, spune intr-un interviu pentru Libertatea Franak Viacorka, principalul consilier al liderului opoziției din Belarus. El dezvaluie de ce se opun armata…

- Ministerul al Apararii din Federația Rusa a anunțat marți, 1 martie, ca a taiat accesul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) la Marea Azov, dupa ce separatiștii și trupele regulate trimise în Donețk ar fi facut joncțiunea cu soldații ruși ce au avansat dinspre sud, din direcția Crimeei, relateaza…