- Kievul a cerut Iranului sa predea cutiile negre ale avionului de linie ucrainean, doborat langa Teheran in urma cu o saptamana, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, informeaza AFP. Parchetul General si Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au trimis o cerere oficiala in acest sens autoritatilor…

- Guvernul iranian a negat luni ca ar fi incercat sa ascunda responsabilitatea autoritatilor in drama avionului de linie ucrainean doborat din greseala la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, potrivit AFP."In aceste zile de tristete, au fost lansate critici la adresa oficialilor si autoritatilor tarii.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- În acest moment exista discuții aprinse pe plan internațional în jurul doborârii aeronavei Boeing 737 lânga Teheran, tragedie în urma careia și-au pierdut viața 176 de persoane, majoritatea cetațeni canadieni. Pâna de curând, informațiile au fost…

- Avion prabusit Iran. Expertii ucraineni aflati in Iran pentru a ancheta prabusirea unui avion de linie al companiei Ukraine International Airlines au obtinut de la autoritatile de la Teheran acces la cutiile negre, a anuntat vineri diplomatia ucraineana, potrivit AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica nu are niciun motiv sa nu creada informatiile mai multor tari occidentale conform carora cauza prabusirii avionului Boeing al unei companii aeriene ucrainene in apropiere de Teheran ar putea fi un tir accidental…

- Kievul va stabili daca avionul ucrainean care s-a prabușit langa Teheran, cu 176 de persoane la bord, a fost atacat cu racheta, lovit de o drona sau a fost ținta teroriștilor, a declarat un oficial al Consiliului de Securitate al Ucrainei.

- Expertul in aviație, Dan Andrei, a vorbit in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, despre tragedia aviatica din Iran, spunand ca avionul s-ar fi prabușit in urma unor probleme la un motor."O concluzie oficiala se obține doar in urma unei investigații aprofundate, asta inseamna inclusiv decodificarea…