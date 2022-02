Ministrul Digitalizarii ucrainean, Mykhailo Fedorov a inaintat o scrisoare oficiala lui Tim Cook, directorul executiv al gigantului Apple Inc, prin care cere, in contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, deconectarea de la App Store a tuturor cetațenilor ruși. ”Draga Tim, Federația Rusa a purtat un atac militar ingrozitor și nemaivazut impotriva țarii mele! Imagineaza-ți, in anul […] The post Ucraina cere gigantului APPLE sa interzica accesul Rusiei la App Store appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .