Ucraina cere Germaniei să nu-i mai blocheze achiziţiile de armament Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a acuzat joi Germania ca blocheaza livrarea de armament occidental catre armata ucraineana, confruntata cu amenintarea rusa.



&"Am cerut guvernului german sa înceteze blocarea livrarilor de armament dinspre alte tari (...) Îi cerem sa nu blocheze posibilitatea de a ne apara&", a spus ministrul ucrainean la o conferinta de presa, potrivit EFE și Agerpres.



El a amintit ca Germania refuza sa autorizeze trimiterea de catre Estonia a unor arme fabricate în fosta Germanie de Est, desi Statale Unite au permis statelor baltice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

