Ucraina cere Germaniei rachete de croazieră Taurus. Care este raza lor de acțiune Guvernul german a primit o solicitare din partea Ucrainei de livrare a unor rachete de croaziera aer-sol Taurus, a anunțat Ministerul Apararii de la Berlin, citat de AFP, relateaza News.ro.Fara sa ofere detalii suplimentare despre numarul de rachete solicitate, un oficial german a confirmat ca Belinul a primit cererea Kievului „in ultimele zile”. Autoritațile germane urmeaza sa decida daca vor accepta sau nu noua solicitare a Ucrainei.Ce sunt rachetele TaurusDezvoltate de compania germano-suedeza Taurus, rachetele de croaziera cu același nume au o raza de acțiune de cel puțin 500 de kilometri.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

