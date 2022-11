Stiri pe aceeasi tema

- Diplomația ucraineana a cerut, marți, excluderea Rusiei din G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, și anularea invitației facuta dictatorului de la Moscova de a participa la summit-ul de luna aceasta, de la Bali, in Indonezia.

- Ministerul de Externe ucrainean, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Oleg Nikolenko, a pledat marti pentru excluderea Rusiei din Grupul celor mai puternice economii ale lumii G20 si revocarea invitatiei facute presedintelui rus Vladimir Putin de a participa la summitul acestui forum luna aceasta…

- „Vladimir Putin are mainile patate de sange! El este cel care a ordonat inceperea acestui razboi absurd, atacand in mod brutal o țara vecina care nu l-a provocat cu nimic. In acest razboi au murit copii, au murit oameni de toate varstele, au murit foarte mulți cetațeni nevinovați”, a declarat Eugen…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- Opozantul Kremlinului Alexei Navalny, incarcerat, a criticat cererea lui Vladimir Putin de mobilizare parțiala, afirmand ca președintele Rusiei trimite mai mulți ruși la moarte din cauza unui razboi eșuat. Cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia a trimis un mesaj video din inchisoare. „Este…

- Romania a depus vineri, 16 septembrie, cererea de intervenție la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in favoarea Ucrainei, in cauza in care Volodimir Zelenski acuza „incalcarile grave ale drepturilor omului, comise in masa de Federația Rusa”, a transmis Ministerul de Externe. Cererea de intervenție…

- Germania ar trebui sa autorizeze in regim de urgența gazoductului Nord Stream 2, care transporta gaze naturale din Rusia in Germania, astfel incat „oamenii sa nu fie nevoiți sa inghețe iarna și pentru ca industria sa nu sufere prejudicii grave”, a declarat vineri Wolfgang Kubicki, vicepreședintele Parlamentului…

- Miniștrii de externe ai țarilor din Grupul celor șapte (G7) au cerut Rusiei sa transfere imediat centrala nucleara Zaporojie (CANZ) și toate instalațiile nucleare din Ucraina sub controlul Kievului. Acest lucru se precizeaza in declarația comuna a miniștrilor G7, care a fost distribuita, miercuri, de…