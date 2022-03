Gigantul de software Oracle a raspuns miercuri la un tweet al Ministerului Transformarii Digitale al Ucrainei in care ii cere sa nu mai faca afaceri in Rusia pe fondul invadarii Ucrainei de catre aceasta tara. Ministrul adjunct al digitalizarii, Alexandr Borniakov, a aratat pe telefonul sau tweetul recent postat de Oracle, in timpul interviului video, care spunea ca compania ”a suspendat deja toate operatiunile din Federatia Rusa”. De asemenea, EA Games a declarat miercuri pe Twitter ca va elimina echipele rusesti din jocurile de fotbal FIFA. ”S-au impus mai multe sanctiuni, s-a restabilit mai…