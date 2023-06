Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul reuniunii, Regatul Unit, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis miliarde de dolari ajutor suplimentar pentru reconstructia Ucrainei, dar Kievul a declarat ca are nevoie de mai mult capital si de angajamente pentru proiecte specifice nu numai pentru a-si reveni dupa razboi, ci si pentru…

- Ucraina a semnat miercuri cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) un parteneriat – pe o perioada de patru ani -, privind o consolidare a institutiilor ucrainene, a luptei impotriva coruptiei si atragerii unor investitii in domeniul privat – in vederea unei favorizari a aderarii…

- Dupa ce a parasit Uniunea Europeana, Marea Britanie incearca sa se alinieze si mai mult cu Washingtonul pentru a face fata unei lumi mai volatile, determinata de ascensiunea Chinei, de agresivitatea Rusiei si de dezvoltarea inteligentei artificiale. Rishi Sunak se va intalni saptamana aceasta cu Joe…

- Antrenarea pilotilor ucraineni pentru a putea pilota avioane de vanatoare F-16, de fabricatie americana, nu face din Alianta Nord-Atlantica parte la conflict, a declarat marti, 23 mai, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres."Ucraina are dreptul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a obtinut luni, in Marea Britanie, angajamente privind o apropiata livrare de rachete antiaeriene si drone de atac, declarandu-se totodata „optimist” si privind furnizarea avioanelor de lupta pe care le cere de la occidentali in fata invaziei ruse, relateaza…

- Marea Britanie nu planuiește sa ofere Ucrainei avioane de lupta dupa ce armata Kievului a indicat ca ar prefera sa foloseasca aeronave F-16, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Intrebat daca Londra va trimite avioane…

- Rusia a primit de o maniera „foarte negativa” stirea privind furnizarea de catre Regatul Unit de rachete cu raza lunga de actiune Ucrainei si va raspunde in mod „corespunzator” la aceasta actiune, a informat joi Kremlinul, citat de agentia EFE, transmite AGERPRES . „Acest lucru necesita un raspuns adecvat…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…