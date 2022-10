Furnizarea energiei electrice la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP), situata in sudul Ucrainei, a fost reluata duminica, dupa ce in ajun intreruperea a facut necesara trecerea pe diesel, transmit Reuters si DPA. Anuntul a fost facut de directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi. ”Echipa noastra la #Zaporojie confirma ca #ZNPP este reconectata la reteaua electrica – o alinare temporara intr-o situatie imposibil de sustinut”, a scris Grossi pe Twitter. El a lansat un nou apel la crearea unei zone de securitate in jurul centralei nucleare Zaporojie. The post Ucraina:…