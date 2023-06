Ucraina: Cel puţin trei morţi şi 26 de răniţi în urma unui atac rus cu drone asupra oraşului Odesa Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook. Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane au fost ranite. Intr-un comunicat separat, fortele ucrainene au anuntat ca Rusia a lansat in timpul noptii 35 de drone si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

