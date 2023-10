Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat ca „cel putin 48 de persoane au fost ucise” in acest sat situat langa orasul…

- Cel putin 16 persoane, intre care si un copil, au fost ucise in Ucraina, in urma unui atac rusesc. Masacrul a avut loc intr-un oras din regiunea Donetk, iar liderii de la Kiev se tem ca numarul victimelor va creste.

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac rus in regiunea Poltava, in centrul Ucrainei, a anuntat luni seful administratiei prezidentiale ucrainene Andrii Iermak, pe canalul sau de Telegram . ”Rusii au lansat un atac cu rachete asupra satului Hoholeve”, a deplans Iermak, comunicand un bilant…

- Ucraina a condamnat atacurile provocatoare ale Rusiei la Marea Neagra. Oficialii de la Kiev au cerut comunitatii internationale sa ia masuri dupa ce navele rusesti au tras focuri de avertisment asupra unui vas comercial care naviga pe Marea Neagra.

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite luni intr-un atac cu doua rachete ruse asupra unei cladiri rezidentiale din orasul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anuntat Kievul, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. Prima racheta a ucis patru persoane, iar un responsabil al serviciilor de…