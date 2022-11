Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un atac rus cu rachete asupra unui imobil rezidential din orasul Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile regionale.

- Rachete lansate de Rusia au lovit joi orasul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv), au anuntat oficiali ucraineni, dupa ce o rezolutie a Adunarii Generale a ONU a calificat drept "ilegala" anexarea de teritorii ucrainene de catre Federatia Rusa, iar aliatii Ucrainei s-au angajat

- Ministerul Apararii de la Chișinau a negat luni, 3 octombrie, informațiile aparute in presa din Rusia conform carora președinta Maia Sandu ar planui o mobilizare militara in Republica Moldova .Inițial, informația falsa a aparut pe un canal de Telegram, WarGonzo, care ar fi gestionat de jurnalistul…

- Peste 5.000 de militari rusi sunt incercuiti de fortele ucrainene in orasul Liman din estul Ucrainei, in regiunea Donetk. Unii au inceput sa se predea și „au o mulțime de morți și raniți”, spune un oficial ucrainean. Anterior, trupele ruse cerusera superiorilor permisiunea de a se retrage din zona,…

- Armata rusa a bombardat luni perimetrul centralei nucleare Pivdennoukrainsk (Iujnoukrainskoie) in regiunea Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, dar reactoarele nu i-au fost afectate si centrala functioneaza in mod normal, a declarat luni compania publica ucraineana Energoatom.

- Istoricul Armand Gosu considera ca in ultimele trei, patru saptamani, ucrainenii au preluat initiativa strategica in acest razboi, iar contraofensiva acestora nu este cea asteptata, ei lovind depozitele de munitie, podurile si protejandu-si astfel trupele. El crede ca Putin va fi luat la intrebari…

- 22 de oameni au murit, printre care un copil de 11 ani, și alti 50 au fost raniți dupa ce bombele rusești au cazut intr-un mic oraș din estul Ucrainei, chiar de Ziua Independentei, sarbatorita de ucraineni pe 24 august.

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime