Ucraina: Cel putin 847 de civili au fost ucisi de la inceperea razboiului Cel putin 847 de civili au fost ucisi si 1.399 raniti in Ucraina de la inceperea conflictului pana la 18 martie, a anuntat sambata Biroul ONU pentru drepturile omului OHCHR , informeaza Reuters.Majoritatea victimelor s au inregistrat in explozii cauzate de artileria grea si de sisteme lansatoare de rachete si in lovituri aeriene, potrivit OHCHR.Bilantul real este cu siguranta mai ridicat intrucat OHCHR, care dispune de o vasta retea de monitorizare in Ucraina, nu a putut verifica situatia din te ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

