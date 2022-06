Stiri pe aceeasi tema

- Ei au fost condamnati la moarte la 9 iunie de Curtea Suprema a autoproclamatei Republici Populare Donetk.Curtea Europeana a Drepturilor Omului CEDO , sesizata in procedura de urgenta, a cerut joi Moscovei sa nu execute doi soldati britanici condamnati la moarte de autoritatile separatiste proruse pentru…

- Orașul Lisiciansk, din estul Ucrainei, este bombardat in mod constant. Ucraina a anuntat miercuri un schimb de prizonieri cu Rusia - 144 de soldati, dintre care 95 de aparatori ai otelariei Azovstal din Mariupol.

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat oligarh al Ucrainei, a intentat un proces impotriva Rusiei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, invocand presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate si confiscarea bunurilor in contextul invaziei Moscovei, relateaza The Financial Times. Fii la curent…

- Aiden Aslin, Shaun Pinner și Brahim Saadoun, combatanți angajați cu armata ucraineana și capturați in timpul bataliei de la Mariupol, au fost condamnați la moarte joi de catre Republica separatista pro-rusa Donețk. Ei vor face apel, spun avocații lor. Vizau „preluarea violenta a puterii” „Curtea Suprema…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a denunțat așa-zisul proces in care doi britanici și un cetațean marocan, capturați in timp ce luptau in armata ucraineana la Mariupol, au fost condamnați la moarte de oficiali pro-ruși și a cerut respectarea normelor de drept internațional in ce privește prizonierii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este convins ca schimbul de prizonieri cu Rusiei depinde de sprijinul statelor lumii și a cerut partenerilor straini sa faca presiuni asupra Moscovei, informeaza Ukrinform . „Este o problema umanitara și o decizie politica care depinde de sprijinul multor…

- Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, și Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani, au fost capturați in urma cu doua saptamani in timp ce aparau Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Cei doi ar putea fi pedepsiți cu moartea pentru crimele lor, avertizeaza procurorul așa-numitei Republici Populare Donețk. Procurorul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…