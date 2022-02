Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc astazi la Bruxelles pentru a discuta despre actuala criza de securitate de la granita Rusiei cu Ucraina. Intalnirea va fi una informala, conform Politico. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Europa „spera la tot ce e mai bun”…

- Rusia "nu va invada Ucraina decat daca este provocata", a declarat ambasadorul rus pe langa Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, intr-un interviu acordat luni ziarului britanic The Guardian, potrivit AFP. "Nu vom invada Ucraina decat daca suntem provocati sa o facem", a declarat Cijov, care…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa aplice noi sanctiuni impotriva Rusiei, daca se vor amplifica tensiunile militare in estul Ucrainei sau criza imigrantilor de la frontiera dintre Belarus si...

