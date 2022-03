Ucraina: Câți soldați ruși ar fi fost uciși de la începutul războiului Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi extrem de diferite. Intr-un anunț rar pe 3 martie, partea rusa susținea ca 498 dintre militarii sai au fost uciși in timpul luptelor, insa de atunci nu a mai prezentat și alte date in acest sens. Ucraina susține ca de la inceputul razboiului au fost uciși 14.200 de soldați ruși The New York Times… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

