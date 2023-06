: Ucraina, care se afla sub invazia Rusiei de 16 luni, vrea sa-si produca singura toate armele si echipamentele militare in viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni altcineva in lume nu foloseste armele impotriva raului mai eficient decat ucrainenii, le-a spus compatriotilor, luni seara, presedintele Volodimir Zelenski, care a vorbit in alocutiunea sa nocturna despre atacurile intensificate ale Rusiei care au avut loc in cursul zilei si despre eficienta…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pare sa fi confirmat, duminica, pierderea orașului Bahmut in fața Rusiei, raspunzand "cred ca nu", cand a fost intrebat daca localitatea a ramas sub controlul Kievului, informeaza Reuters."Cred ca nu", a afirmat presedintele ucrainean. "Astazi, Bahmut nu…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a acuzat pe unii lideri arabi de faptul ca au "inchis ochii" la invazia Rusiei in tara sa. Zelenski va merge in Japonia, unde se desfasoara summitul G7, iar autoritatile ucrainene au confirmat ca presedintele ucrainenan se va intalni cu liderul american,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a castigat increderea guvernelor occidentale și pentru ca a folosit armele pe care acestea le furnizeaza in atacuri de aparare a teritoriilor ocupate de ruși, nu și in atacuri asupra Rusiei.

- Fortele militare ucrainene au atacat, in cursul noptii, locuinte si infrastructura civila in regiunea rusa Belgorod, acuza autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde, conform Agerpres.Atacurile ucrainene au vizat localitatea rusa Spodariusino, situata la doi kilometri de frontiera Rusiei…

- Jens Stoltenberg, prima vizita la Kiev de la inceputul razboiului. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se afla joi in prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei. Aceasta are loc in semn de susținere pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, transmite…

- Tensiunile dintre China și Taiwan sunt in creștere, iar o invazie a Beijingului nu este un scenariu deloc exclus. Fața de invazia Rusiei in Ucraina, o invazie a Chinei in Taiwan ar insemna un razboi cu totul diferit.”Nu exista nicio circumstanța in care Taiwanul ar avea capacitatea de a se apara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un discurs, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 persoane intre care si un baiat nascut in 2021. “Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat si uitat”, a precizat el.Zelenski…