Ucraina, capcana NATO Cand Volodimir Zelenski va participa miercuri la summitul anual al NATO de la Vilnius, țara sa va fi purtat un razboi de supraviețuire impotriva Rusiei timp de 503 zile. Zelenski vine in capitala lituaniana cu un obiectiv strategic: sa obțina un loc la masa NATO.Pentru Ucraina, alianța condusa de SUA reprezinta securitatea pe termen lung. […] The post Ucraina, capcana NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

