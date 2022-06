Ucraina: Bombardamentele ruse au ucis cinci civili la Harcov Bombardamentele ruse au ucis luni cinci civili la Harkov, a anuntat guvernatorul regiunii din nord-estul Ucrainei, Oleg Sinehubov, citat de Reuters. Oficialul a adaugat ca atacurile s-au soldat si cu 22 de raniti, inclusiv cinci copii, „cu totii civili din Harkov care mergeau pe strazi, la locurile de joaca”. „Condoleantele mele sincere familiilor lor”, a transmis guvernatorul printr-un mesaj pe Twitter. The post Ucraina: Bombardamentele ruse au ucis cinci civili la Harcov appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

