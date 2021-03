Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a impus sanctiuni fostului presedinte Viktor Ianukovici si fostului premier Mikola Azarov, sanctiuni care includ blocarea activelor si proprietatilor, interzicerea retragerii de bani din tara, precum si retragerea tuturor distinctiilor din partea statului, scrie News.ro.Ambii fosti demnitari…

- Ambii fosti demnitari au fugit in Rusia in 2014, in urma protestelor de strada in care peste 100 de demonstrani au fost ucisi la Kiev, in ciocnirile cu fortele de ordine. Presedintele Volodimir Zelenski a prezentat detalii despre sanctiuni intr-o declaratie la televiziune, confirmamd un anunt facut…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Platforma Instagram, dedicata publicarii de fotografii si detinuta de Facebook Inc, a eliminat contul lui Robert F. Kennedy Jr., 57 de ani, dupa publicarea unor informatii false despre COVID-19, a relatat joi, 11 februarie, publicația Wall Street Journal, informeaza Agerpres.Compania a eliminat definitiv…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…