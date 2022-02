Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, s-au angajat miercuri sa-si coordoneze raspunsul la prezenta militara rusa la frontiera ucraineana, a anuntat Casa Alba, noteaza AFP preluat de agerpres. In cursul acestei convorbiri telefonice, care a avut loc dupa ce Emmanuel…

- Presedintele SUA Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta intr-un mesaj comun ca lucreaza la planuri de urgenta pentru a garanta securitatea aprovizionarii cu energie a Ucrainei si a Europei.

- CNN, marea rețea americana de televiziune, a transmis ca ar fi avut loc o disputa între președintele ucrainean, Vladimir Zelenskiy, și omologul sau, Joe Biden, în timpul unei discuții telefonice recente, care a durat doua ore, pe subiectul amenințarii invaziei ruse. Oficial, s-a negat…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ''videoconferinta securizata'' cu mai multi lideri europeni luni la ora 20:00 GMT pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. In timp ce SUA devin tot mai alarmiste in legatura cu posibilitatea unui…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza agerpres.ro.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat marti pentru initiative si "un proces de aplanare" a tensiunilor cu Moscova, intr-un moment in care presedintele american Joe Biden si UE agita spectrul unor eventuale noi sanctiuni din cauza tensiunilor legate de Ucraina, potrivit AFP. Aceasta…