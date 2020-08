Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a luat ostatic un ofiter de politie saptamana trecuta in Ucraina si apoi a reusit sa fuga a fost ucis de fortele speciale sambata dimineata, in centrul tarii, dupa o noua luare de ostatici, a anuntat un inalt oficial guvernamental citat de Reuters, potrivit Agerpres. Barbatul identificat…

- Rusia lui Vladimir Putin joaca tare. A capturat un spion ucrainean in Flota la Marea Neagra. Totul a devenit oficial și ar putea declanșa un nou razboi diplomatic intre cele doua țari. Fortele de securitate din Rusia au retinut un militar din Flota sa la Marea Neagra. Totul s-a întâmplat…

- Ucrainenii aflati in arest preventiv pot cumpara vouchere in valoare de 72 de dolari pe zi, cu care beneficiaza de conditii mai bune de detentie, cum ar fi aer conditionat sau cuptor cu microunde, transmite Reuters marti, potrivit Agerpres.

- Alerta la Poltava, un oraș din centrul Ucrainei. Un barbat care a fost reținut de polițiști pentru furtul unui automobil, a luat ostatic un colonel de poliție și amenința ca detoneaza o grenada. La acest moment, cei doi se deplaseaza intr-o mașina care a fost oferita agresorului in conformitate cu solicitarile…

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…

- Politia ucraineana i-a eliberat pe toti pasagerii unui autobuz, luati ostatici la Lutk, in vestul Ucrainei, de catre un barbat inarmat care a deschis focul asupra politistilor si care spunea ca a ascuns o bomba in oras, relateaza AFP.

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, citata de Reuters. Barbatul, ale carui revendicari nu se cunosc deocamdata, a anuntat ca are asupra sa explozibili si arme. Fortele de ordine…

- Guvernul Ucrainei a decis luni sa prelungeasca masurile de izolare la nivel national pentru a limita raspandirea pandemiei de Covid-19 pana pe 22 mai, dar a fost de acord cu ridicarea unor restrictii incepand cu 11 mai, potrivit informarilor executivului in cadrul unei sedinte televizate, relateaza…